Les internautes se lâchent sur les réseaux : l’astuce pour s’abonner à la Freebox Delta sans être déjà chez Free

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

L’astuce pour s’abonner à la Freebox Delta pour les non abonnés Free : s’abonner d’abord à la Freebox Révolution Light puis migrer vers l’offre Delta. Retirée des offres de Free au lancement de la nouvelle Freebox Ultra fin janvier, la première box haut de gamme de Free est depuis seulement disponible à la migration.

Dis-toi que là je vais aller prendre la révolution pour pouvoir prendre la Delta parce que je veux pas l’ultra 😂🤣 — Scott (@Scott59286953) June 13, 2024

Vis ma vie en zone blanche avec un forfait mobile Free 5G !

Obligé d’aller dans la ville voisine pour passer un appel important 😑🙃, forfait 5G #Freemobile (en vélo car voiture au garage suite a une panne)

Et génial il pleut 😄

Si vous habitez Bogève en haute Savoie ne prenez pas free vous n’aurez pas de réseau #pasderesau pic.twitter.com/9ybcd4W8FT — Yeezi Eazy (@Yeezi_Easy) June 20, 2024

La prévisionnelle de déploiement de sites 4G de Free victime d’un bug ? Free semble avoir opéré à un retour dans le passé alors que depuis le mois dernier il mettait à jour quotidiennement sa carte.

‘Jour les amis de @Free_1337, on dirait que la carte prévisionnelle de couverture mobile ( https://t.co/VRPmIqhD6d ) soit revenu dans le passé (01/03/2023).

Il y a quelques jours elle était mise à jour quotidiennement.

Possible de regarder ce qui se passe ?

Bonne journée 😉 — Trubleeon (@Trubleeon) May 17, 2024

Sur Instagram, Free vous invite à tester le trône de fer de la série House of Dragon dans sa boutique Free République à Paris, jusqu’au 27 juin. La saison 2 de la série de HBO a commencé sa diffusion le 17 juin sur la nouvelle plateforme Max disponible sur les Freebox.

Qui est vraiment Patrick Drahi ? Ce jeudi 20 juin, France 2 a diffusé à 23h un nouveau Complément d’Enquête, et s’est penché sur le sulfureux fondateur d’Altice et propriétaire de SFR dont la lubie est d’emprunter.

— Tristan Waleckx (@tristanwaleckx) June 20, 2024

