Alors qu’un nouveau player est attendu pour les Freebox, Xavier Niel en lance un en Suisse

De l’autre côté des Alpes, Salt présente un tout nouveau décodeur pour son offre fixe qui tourne sous Android TV et est compatible WiFi 6.

L’opérateur suisse Salt, racheté en 2014 par Xavier Niel, continue de faire évoluer ses offres et a annoncé la semaine dernière sa dernière nouveauté : la Salt TV Box. Un lancement qui résonne aussi en France alors que l’on sait depuis le lancement de la Freebox Ultra que Free, détenu lui aussi par Xavier Niel, prépare un nouveau player pour ses offres fixes mais accuse un certain retard. D’autant que certaines nouveautés ont été lancées chez Salt avant d’arriver, sous une forme plus adaptée, en France, comme un répéteur WiFi lancé quelques mois à peine avant la Freebox Pop et son propre répéteur.

Les abonnés Salt ont ainsi le choix entre une Apple TV ou une box Android TV avec cette nouvelle TV Box. Compatible WiFi 6, cette box propose évidemment une qualité d’image UHD et un son Dolby Digital Plus, ainsi que l’accès au Play Store de Google qui permet d’installer de nombreuses applications. Plusieurs sont déjà installées comme Netflix ou Disney+. On y trouve également une télécommande incluant des boutons numériques pour accéder aux chaînes mais aussi une commande vocale via Google Assistant. On retrouve sur ce player les fonctionnalités classiques : replay, enregistrements, télétexte, changement de canaux audio et sous-titrage… Sans compter certains avantages comme le fait que les paramètres de chaînes TV enregistrés sur l’ancien player (Apple TV) sont conservés sur le nouveau player automatiquement lorsque les abonnés migrent.

Du côté de la fiche technique, on trouve un processeur Amlogic S905X4 Quad-core Cortex A55, du Dolby Audio, Pass-through Dolby Atmos, la prise en charge HDR pour HDR10, HRDR10+, HLG et Dolby Vision, un port Ethernet 10/100 Mb/S, une sortie optique S/PDIF… La Salt TV Box est par ailleurs composée à 85% de plastique recyclé.

Ce boîtier est affiché avec une valeur de 149.95 CHF (156€) mais est actuellement inclus pour les nouveaux abonnés Salt Home. Il reste à voir si le player prévu par Free en France reprendra certaines caractéristiques (design, Android TV…) de ce player ou sera complètement différent. Univers Freebox avait questionné ses lecteurs sur leurs attentes concernant ce nouvel appareil et les trois critères les plus importants étaient la très haute définition d’image, la puissance pour une expérience utilisateur fluide mais aussi un aspect “jamais vu”, soit un player innovant comme le furent ceux de la Freebox Révolution ou de la Freebox Delta par exemple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox