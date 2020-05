L’opérateur suisse de Xavier Niel propose un répéteur WiFi intelligent, relançant une rumeur sur la Freebox Delta

L’opérateur Salt, racheté en 2014 par Xavier Niel propose désormais un répéteur WiFi intelligent sur ses offres fibres, ce qui fait renaître une rumeur sur l’une des nouveautés à laquelle on peut s’attendre sur la Freebox Delta.

Salt a lancé son Smart WiFi Extender, un répéteur WiFi intelligent permettant d’étendre la capacité du réseau sans fil dans le domicile de ses abonnés à la Fiber Box.

Un répéteur WiFi intelligent…

Le Smart WiFi Extender utilise une technologie Mesh intelligente, qui permet une extension de la connectivité WiFi pour une couverture complète de la maison, même dans les zones difficiles d’accès. Salt indique sur son site que la couverture gagne 560 m² supplémentaires par appareil.

Il permet également un WiFi avec des débits allant jusqu’à 2,5 Gbit/s de largeur de bandes, grâce à des antennes 4×4 MIMO 802.11ac et 802.11n, ainsi qu’une optimisation radio automatique qui “détecte et résout automatiquement tout problème de radio” et “étend la couverture WiFi en choisissant la meilleure route vers Internet.”.

Le tout avec une installation facile “Plug & Play” et une synchronisation automatique, qui facilite l’ajout de nouveaux Extenders. L’appareil est proposé pour 99,95 francs suisses, soit environ 95,04€.

… qui remet sur le tapis une rumeur concernant la nouveauté hardware attendue sur la Freebox Delta

En marge du lancement de la Freebox Delta en 2018, Xavier Niel avait annoncé l’arrivée de trois grosses nouveautés sur sa nouvelle box. L’une était logicielle, il s’agissait des machines virtuelles intégrées dans la box, une seconde devait concerner un service et s’est avéré être l’abonnement Amazon prime inclus dans l’abonnement… Il en reste encore une troisième attendue, sur le hardware cette fois.

Et peu de temps après l’annonce de Xavier Niel, des rumeurs sont apparues concernant l’intégration d’un répéteur WiFi intelligent pour la Freebox Delta. Quand on sait que Salt a proposé la fibre 10 Gb/s avant que la Freebox Delta soit lancée, cela fait réagir. Il est donc envisageable que le Smart WiFi Extender soit adapté, puis proposé pour les abonnés à la box haut de gamme de Free. A noter qu’il était également fait mention d’un répéteur intégrant l’assistant vocal d’Amazon et faisant ainsi également office d’enceinte connectée. Affaire à suivre.