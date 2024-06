Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une Freebox en promotion, suppression d’une offre, etc..

Free a lancé une nouvelle offre spéciale sur le site d’e-commerce Veepee : la Freebox Révolution Light à 19,99€/mois pendant 1 an avec un engagement d’1 an. L’offre est disponible jusqu’au 8 juillet prochain. Max est inclus un mois et Amazon Prime pendant 6 mois. L’opérateur ne prend pas en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour des Freebox Ultra, Pop et Delta (4.8.12). Plus d’infos…

Free n’offre désormais plus Disney+ à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. Plus d’infos…

Dans une nouvelle version, Oqee devient compatible avec Siri et les raccourcis, pour une utilisation plus rapide sur les appareils Apple. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Ultra, Pop et mini 4K : une chaîne musicale gratuite relancée et un flux dédié à une émission culte arrivent sur Pluto TV. Il s’agit de Pluto TV Summer Hits et de Faites Entrer L’Accusé.

Abonnés Freebox : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime (Tearstone: Thieves of the Heart, Call of Juarez, DECEIVE INC, The Invisible Hand). Plus d’infos…