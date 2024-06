Après un faux départ, deux smartphones abordables sont enfin disponibles chez Free Mobile

Les smartphones HMD Pulse et Pulse Pro étaient apparus brièvement sur la boutique mais étaient indisponibles jusqu’à peu. C’est désormais réglé.

Le fabricant européen HMD a signé récemment avec Free Mobile pour qu’il distribue certains de ses smartphones. Après une apparition fugace et vite annulée sur le site de l’opérateur de Xavier Niel, les HMD Pulse et Pulse Pro sont désormais disponibles à la commande.

Le HMD Pulse Pro est ainsi ainsi proposé à 159€ dans ses coloris noir et mauve, mais il est bien sûr possible de passer par Free Flex avec une première commande à 49€ puis 3.99€/mois sur 24 mois avec une option d’achat de 14€. La version plus classique, Pulse, avec 64 Go est proposée à 129€ ou 49€ puis 2.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 8€.

Des smartphones pas chers, réparables et orientés photo, c’est ainsi que sont présentés les nouveaux smartphones HMD. Il entend ainsi se poser en challenger de Fairphone en proposant des appareils faciles à réparer soi même, notamment sur des éléments importants comme la batterie, l’écran ou le port de charge, sans avoir besoin d’être ingénieur, grâce à un partenariat avec iFixit. Côté photo, puisqu’il s’agit d’un des arguments pour séduire notamment la génération Z, le HMD Pulse embarque 8 Mpx à l’avant et 13 Mpx + 2 Mpx (profondeur) à l’arrière. La version Pro améliore le capteur à l’avant qui passe à 50 Mpx.

Un bon écran est proposé pour regarder ces photos avec une dalle de 6,56 pouces, LCD et HD+ (720p), qui offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Au niveau des performances, on a affaire à un Unisoc T606. C’est l’équivalent d’un Snapdragon 6xx de 2016, ainsi, même avec 6 Go de RAM, ne comptez pas sur une machine ultra-puissante, mais à ce prix-là, c’est plutôt attendu. Petit regret cependant, ces smartphones ne sont pas 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox