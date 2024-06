La chaîne 100% Ligue 1 de la LFP coûterait 30€/mois, d’autres formules pourraient être lancées

Le plan B de la Ligue 1 a été précisé auprès du conseil d’administration de la LFP. Si la chaîne était autrefois présentée comme une option à 25€/mois, il s’agit en fait de son prix hors taxe.

Vendredi dernier, la société commerciale de la LFP a présenté les détails de son projet de chaîne dédiée à la Ligue 1 si aucun diffuseur n’était trouvé avant le départ de la compétition en août prochain. En effet, si beIN Sports et DAZN restent dans les potentiels diffuseurs avec qui elle continue de négocier, la Ligue de Football Professionnel assure ses arrières.

Elle passerait par Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, mais aussi par Amazon Prime Video, qui a diffusé 80% des trois dernières saisons, Molotov TV et Google TV. Un challenge à relever notamment d’un point de vue financier puisque ces distributeurs n’offrent pas de minimums garantis à la Ligue et les propositions portent sur un pourcentage reversé pour chaque abonné recruté, sans somme fixe. Ainsi, les revenus seraient complètement corrélés au succès d’audience de la chaîne. Et justement, si le tarif présenté était de 25€/mois initialement, il s’agissait en fait d’une estimation hors taxes.

Comme le révèle l’Équipe : la TVA doit encore s’ajouter à ce tarif qui monterait ainsi à 30€/mois pour les consommateurs dans sa forme la plus classique, avec une facturation sur 10 mois soit la durée du championnat. Cependant, d’autres abonnements pourraient être présentés au moment du lancement de l’offre. Un tarif qui serait ainsi plus élevé que celui de Téléfoot par Médiapro (25.90€/mois), initiative qui s’était soldé par un échec puisque Mediapro n’avait pas payé ses échéances pour les droits. La LFP ambitionne d’attirer plus de 2 millions d’abonnés en France pour obtenir des revenus annuels dépassant les 500 millions d’euros seulement avec ces abonnements grand public.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox