Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement de 2 technologies attendues par les abonnés et 3 services de SVOD offerts 6 mois sur la Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Nouveau : les services de SVOD “Explore” et « Kitchen Mania » de Mediawan débarquent sur les Freebox avec 6 mois offerts. Nous avons testé la plateforme de documentaires engagés et celle dédiée à la cuisine fait maison et aux voyages gastronomiques. On vous explique comment bénéficier gratuitement, durant 6 mois, de ces 2 nouveaux services de streaming. Plus d’infos… Les abonnés Freebox peuvent désormais découvrir W-Sport, chaîne de sport belge spécialisée dans les sports féminins désormais disponible gratuitement sur le canal 62. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC offerts, dont un titre tiré d’une saga culte et un autre issu d’une série phare de Prime Video, Star Wars Knights of The Old Republic, Q.U.B.E, Behind the Frame, Invicible Presents Atom Eve. Plus d’infos…

Découvrez les nouveaux films gratuits que Free vient d’ajouter sur OQee Ciné : Les Chèvres du Pentagone, La Comtesse Blanche, Absence de malice et Stuart Little 2. Plus d’infos… Free lance une nouveauté dans son application Freebox – Espace Abonné sur iOS et Android, une nouvelle section “infos Free” pour suivre son actualité. Plus d’infos… Abonnés Freebox : Amazon lance son 1er service de cloud gaming avec un catalogue gratuit pour les membres Prime. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile active la VoLTE et VoWifi pour tous ses abonnés au forfait Série Free mais aussi Veepee…. En cours de déploiement pour le forfait 2€.

Free Mobile annonce couvrir désormais 99,5% de la population en 4G et 94,4% en 5G. L’opérateur revendique 4 millions d’abonnés 5G.

Free lance ses Black Free Days, jusqu’à 360€ d’économie sur de nombreux smartphones. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

8 chaînes du groupe M6 seront offertes sur la Freebox à partir de fin décembre et durant tout janvier. Plus d’infos…

Free a recruté 324 000 nouveaux abonnés mobile et fixe lors du 3e trimestre 2023, soit plus que ses rivaux réunis. Dans le détail, l’opérateur a séduit 274 000 nouveaux clients sur le mobile et 50 000 sur le fixe, une performance portée par 200 000 recrutements sur la fibre. Plus d’infos…

Free propose désormais directement aux commerçants d’installer une borne Free dans leur magasin et de les rémunérer.

Les Google Pixel devraient enfin débarquer chez Free Mobile. Plus d’infos…

Fibre : 72% des abonnés Freebox en profitent, plus de 34 millions de foyers peuvent à présent souscrire aux offres Free. Plus d’infos…

Free enregistre la plus forte croissance de son chiffre d’affaires depuis 9 ans, en hausse de 9,5% entre fin juin et fin septembre 2023 à 1,54 milliard d’euros. Plus d’infos…

Le groupe Iliad affiche une santé de fer en Europe et augmente ses investissements. Il atteint ainsi 47 millions d’abonnés au total, avec 845 000 nouveaux abonnés sur le trimestre. Plus d’infos…

Canal+ lance une nouvelle offre limitée à 19.99€/mois pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

