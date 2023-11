Découvrez les nouveaux films gratuits que va ajouter Free ce vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 4 nouveaux films et un nouvelle saisons de série dès demain vendredi.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque semaine, de nouveaux contenus gratuits vont être ajoutés. Dès ce vendredi 17 novembre vous pourrez découvrir une comédie à l’humour absurde qui se déroule pendant la guerre d’Irak, tirée d’une incroyable histoire pourtant vraie, avec à l’affiche George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey et… des chèvres! C’est le casting 5 étoiles du très loufoque Les Chèvres du Pentagone, à ne surtout pas rater.

Honneur au grand romantisme anglais et aux amours contrariés des amants Ralph Fiennes et Natasha Richardson dans La Comtesse Blanche, drame passionné de James Ivory.

Dans son thriller percutant Absence de malice, Sydney Pollack orchestre un face à face entre le charismatique Paul Newmanet la touchanteSally Field, et met en scène la vengeance d’un homme qui piège à leur propre jeu politiciens corrompus et journalistes à la recherche du scoop à tout prix.

Grand Final pour la série StartUp : la Saison 3 reste sous tension. Chaque membre du quatuor désormais à la tête d’Araknet, l’entreprise de crypto monnaie qu’ils ont créée, dévoile sa part d’ombre. Leur accumulation de mauvais choix va les entrainer malgré eux vers un final catastrophique…

La comédie Stuart Little 2 nous entraine sur les chapeaux de roues dans les aventures trépidantes du plus craquant des souriceaux, qui parle avec la voix d’Antoine de Caunes en français et de Michael J. Fox en VO. Ses parents humains, interprétés par Geena Davis et Hugh Laurie, ont beau penser que Stuart est encore trop petit, avec Snowball le chat ils prendront tous les risques pour venir en aide à leur nouvelle amie.



