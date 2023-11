La fonctionnalité “Tap to Pay” d’Apple est disponible en France

Le paiement sans contact avec son smartphone est de plus en plus répandu. Il est désormais possible de recevoir un paiement sur un iPhone avec “Tap to Pay”.

Disponible aux Etats-Unis depuis début 2022, la fonctionnalité “Tap to Pay” est dorénavant arrivée en France. D’abord déployé dans les Apples Store, puis d’autres enseignes leur emboiteront le pas comme Sephora, Dyson, Rituals, Christian Dior et Sézane. Les restaurants qui utilisent le système d’encaissement l’Addition pourront aussi en bénéficier.

Le principe de “Tap to Pay” est de remplacer les terminaux de paiement et d’utiliser la technologie NCF (sans contact). “Tap to Pay” est compatible avec Apple Pay ainsi que les portefeuilles numériques disponibles sur les smartphones Android. Les cartes bancaires les plus utilisées en France seront compatibles dans quelques semaines. Du côté des commerçants, ils devront utiliser une application proposée par les plateformes de paiement compatible comme la Banque Populaire et la Caisse d’Epargne ainsi que Revolut ou encore Adyen et SumUp, myPOS, Viva Wallet et Worldline. Apple précise que BNP Paribas, Stripe, Crédit Coopératif, Market Pay et Stancer suivront prochainement.

Apple ne prélève pas de commission sur les achats, cependant le commerçant devra toujours s’acquitter les frais demandés par la plateforme de paiement.

Source : Apple

