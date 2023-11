Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom couvriront 60 gares en 5G d’ici la fin de l’année

SNCF Gares & Connexions et TDF officialisent l’arrivée de la 5G en gare de Metz, une première en France. Pas moins de 59 stations devraient suivre d’ici fin 2023.

Après la 4G, 5G entre en gare dans l’Hexagone. Depuis 2017, SNCF Gares & Connexions, chargée de l’exploitation des 3000 gares françaises, fait confiance à TDF pour déployer des infrastructures de télécommunication afin d’apporter une couverture mobile aux usagers et d’améliorer l’expérience client.

A l’heure où les opérateurs déploient la 5e génération de téléphonie mobile notamment les zones très denses, plus de 60 gares seront équipées de la 5G d’ici la fin de l’année 2023, et 30 supplémentaires sont en projet pour être équipées d’ici fin 2024, annonce TDF qui y déploie actuellement des antennes destinées à la couverture en lieux confinés (dites DAS, pour Distributed Antenna System) avant de les proposer à Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom.

Depuis cinq mois, TDF a choisi la gare de Metz pour mener une expérimentation visant à déployer un réseau 5G, en plus d’un réseau 4G existant, sur une même infrastructure. Pour cela, les équipes d’ingénierie de TDF ont réutilisé et mis à niveau les équipements DAS déjà déployés. Cette technologie a permis l’arrivée de la 5G ce mois-ci dans la gare de la préfecture de la Moselle.

Les réseaux de trois opérateurs de téléphonie mobile à savoir SFR, Free et Bouygues ont été mutualisés au sein des mêmes antennes et équipements de TDF. A Metz, plusieurs antennes ont été déployées dans les espaces visibles de la gare, les équipements techniques des opérateurs sont hébergés en sous-sol.