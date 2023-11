Canal+ lance une nouvelle offre limitée à 19.99€/mois pour les abonnés Freebox

Une offre plutôt alléchante revient sur les Freebox avec l’ensemble des chaînes Canal+ pour moins de 20€ par mois la première année.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 22 novembre prochain, les abonnés Freebox se voient proposer l’offre 100% Canal. En y souscrivant, vous pourrez ainsi accéder à l’ensemble des chaînes de la filiale de Vivendi comme Canal+ Sport, Cinéma(s), Grand Ecran, Foot, Séries ou Docs, mais aussi aux contenus d’Apple TV+ pour 19.99€/mois pendant un an puis 32.99€/mois. A noter, l’offre est soumise à un engagement de 24 mois.

Elle permet de retrouver du cinéma ultra-récent et des grands succès diffusés en salle, des films incontournables chaque soir, des séries internationales exclusives et les séries de la Création Originale, des documentaires inspirants ainsi que des contenus jeunesse. Vous aurez l’occasion de vivre de grands rendez-vous sport, avec deux grandes affiches de l’UEFA Champions League par journée et deux affiches de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée pour la saison 2023-2024, l’intégralité de la Premier League, du TOP 14 et des essais, qualifications et Grands Prix™ de Formule 1 et de MotoGP.

À noter également la gratuité pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée, mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité terminée.

