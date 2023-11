Orange plutôt culotté, les retards de Free Mobile… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange conteste une sanction pour son retard avéré et ça ne passe pas chez certains

De l’eau dans le gaz entre l’Arcep et Orange, encore une fois. Malgré de nouveaux engagements signés hier par l’opérateur historique, ce dernier a tout de même écopé d’une sanction de la part du régulateur des télécoms pour son retard de déploiement dans les zones AMII. Cependant, Orange n’a pas l’intention de payer les 26 millions d’euros réclamés par l’Arcep sans rien faire et a indiqué dans la foulée contester le bien-fondé de la sanction. Il précise par ailleurs avoir l’intention de saisir le Conseil d’État. Une réaction assez culottée au goût de certains lecteurs.

Il faudra accélérer sur la 5G chez Free

Leader incontesté sur le nombre de sites 5G équipés loin devant la concurrence grâce au déploiement accru de la bande 700 MHz, Free Mobile avance en revanche à petit pas sur la bande 3,5 GHz chèrement acquise lors d’enchères il y a 3 ans. Depuis plus d’un an, les chiffres parlent d’eux-mêmes, l’opérateur déploie moins que la concurrence cette fréquence reine laquelle a la particularité d’apporter plus de débit. Si Free Mobile est content de son déploiement, il convient de rappeler que des objectifs ont été fixés et qu’il faudra les respecter, avec un certain rythme.

La 5G Stand Alone reste encore assez peu évoquée chez Free quand les concurrents avancent

La fin de l’année approchant à grands pas, le déploiement du coeur de réseau 5G promis par les opérateurs pourrait finalement être repoussé en 2024. Cela semble le cas pour SFR qui indique désormais dans son calendrier le lancement l’année prochaine de “nouveaux services” avec sa 5G autonome. De son côté, Bouygues Telecom continue d’assurer prévoir une mise en service progressivement d’ici fin 2023. Mais du côté de l’opérateur de Xavier Niel, si ce dernier affirme avoir lancé des tests, la communication sur le sujet reste très peu abordé, au grand dam de certains abonnés…

L’ADN de Free, encore en vie ou pas ? Le doute persiste chez certains Freenautes

Cette année, Free est allé à contre-courant de ses rivaux en faisant le choix stratégique de ne pas augmenter ses prix dans un contexte inflationniste, que ce soit sur le mobile et le fixe. L’ex-trublion a même bloqué ses tarifs sur ses forfaits mobile à 2€ et 19,99€/mois jusqu’en 2027. “le choix que l’on a fait, c’est non seulement de garder le même prix sur la durée mais aussi de rajouter régulièrement des nouveaux services (augmentation de la data, nouvelles destinations en roaming…). Et cela pour les abonnés existants, comme pour les nouveaux”, a rappelé Xavier Niel, fin septembre, lors de la journée des communautés. Il n’en démord pas : “Nous sommes vigilant sur le fait de garder notre ADN, notamment notre simplicité et dans le même temps de proposer des offres au meilleur rapport qualité/prix, qui soient compétitives par rapport au marché puisqu’il ne faut pas qu’on s’endorme pour rester 1er recruteur”, nous a-t-il confié. Mais pour des abonnés, l’ADN semble s’effacer de plus en plus, peut-être que la Freebox V9 pourrait remettre les pendules à l’heure… Ou renforcer l’impression.

Avec l’échec des enchères, la LFP risque d’être déçue…

Tous les paris sont ouverts sur les droits TV de la Ligue 1 en France pour 2025-2029. Les négociations pour la diffusion du championnat de France se poursuivent et un nouveau scénario est sur la table : une diffusion partagée entre Amazon et le nouvel acteur montant du streaming sportif DAZN. Le projet cependant ne rapporterait pas les 825 millions d’euros espérés pour les droits français. Pour l’heure cependant, rien n’est acté, beIN Sports attendait jusqu’à il y a peu un geste de la LFP et d’autres discussions restent en cours. Cependant, le milliard attendu pour les droits semble bien loin des préoccupations actuelles, et beaucoup pensent que la LFP va déchanter…

