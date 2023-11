L’info en vidéo : 3 nouveaux services de streaming offerts 6 mois sur les Freebox

Insomnia pour l’horreur, Explore pour les documentaires et Kitchen Mania pour la cuisine, trois nouveaux services de SVOD ont fait leur apparition sur les Freebox avec 6 mois offerts. Petit récap en vidéo.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur le nouveau partenariat de distribution entre Mediawan et Free. Les trois services SVOD du groupe audiovisuel français sont désormais disponibles sur la Freebox, et ils sont offerts aux abonnés pendant 6 mois. Il s’agit d’Insomnia pour les fans d’horreur, Explore pour les férus de documentaires engagés et de Kitchen Mania, une plateforme de recettes de cuisine incarnées et de voyages culinaires.

Pour découvrir ces services de streaming, il suffit de se rendre dans la rubrique VOD ou Vidéo Club de votre Freebox Pour les Freebox Delta et Pop, il n’y a aucune manipulation à réaliser, les abonnements prendront fin automatiquement à l’issue des 6 mois gratuits. Pour les Freebox Mini 4K et Révolution, il est nécessaire d’activer ces services et de vous désabonner par la suite.

