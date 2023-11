Abonnés Freebox : Amazon lance son 1er service de cloud gaming avec un catalogue gratuit pour les membres Prime

Amateurs de jeux vidéos, vous pouvez dès à présent découvrir le service de cloud gaming Luna et tester gratuitement quelques jeux si vous êtes abonnés Amazon Prime.

Le géant américain a lancé son service de cloud gaming sur le marché français après l’avoir proposé d’abord aux USA, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Le service permet l’accès à plus de 100 jeux récents sur navigateur notamment sur Android, iOS , Mac, PC via un navigateur (Chrome, Edge, Safari sont compatibles), mais aussi sur smart TV Samsung ou LG. Si la majorité des titres actuellement proposés sont uniquement disponibles pour les abonnés payants via l’abonnement Luna+, les abonnés Prime peuvent cependant découvrir un catalogue réduit de jeux et ce sans surcoût.

L’avantage du jeu dans le cloud est qu’il n’est pas nécessaire de disposer de consoles ou de PC dédié au gaming, les titres sont diffusés en streaming directement depuis le cloud sur vos écrans. Il est cependant nécessaire pour en profiter de bénéficier d’une connexion internet haut débit, Amazon recommande ainsi un débit minimal de 10 Mbit/s et les jeux peuvent consommer jusqu’à 10 Go par heure en 1080p. Pour accéder au service sur navigateur, il suffit de se connecter à l’adresse luna.amazon.fr avec vos identifiants Amazon.

Les abonnés Prime peuvent ainsi découvrir des titres très connus comme le battle-royal très connu Fortnite ou le jeu de course Trackmania, mais aussi d’autres jeux comme Ride 4, Tiny Lands ou Encodya. Seuls 9 titres sont cependant en accès gratuit avec un abonnement Prime mais le catalogue doit évoluer régulièrement. Selon les jeux, il peut être nécessaire d’utiliser une manette ou de lier son compte à une plateforme de jeu (Epic Games…). Si vous ne disposez pas d’une manette, vous pouvez télécharger une application dédiée pour faire en sorte que votre smartphone la remplace ou acheter une manette Luna commercialisée par Amazon.

Luna+ pour sa part promet d’accéder à un catalogue bien plus fourni pour la somme de 9.99€/mois, avec un essai gratuit de sept jours, sans engagement. Il permet d’accéder à 99 jeux et il est également possible de s’abonner à côté à Ubisoft+ (17.99€/mois) et à Jackbox Game (4.99€/mois) pour étoffer davantage le catalogue. Luna permet par ailleurs de diffuser vos parties sur Twitch.

Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution, Pop et aux abonnés Freebox mini 4K ayant lié leur forfait Free Mobile à leur offre fixe.

