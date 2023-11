Free Mobile annonce le “déploiement en cours” de la VoLTE et VoWiFi pour ses 3,9 millions d’abonnés au forfait 2€

Les abonnés au forfait 2€ commencent à pouvoir profiter de la voix sur 4G et sur WiFi à condition d’avoir activé la data sur leur espace abonné.

La boucle est bouclée. Après avoir lancé fin 2021 et début 2022 la VoLTE et VoWiFi seulement à destination de ses abonnés au forfait à 19,99€/mois, Free Mobile a par la suite promis d’étendre ces deux technologies à tous ses clients. C’est désormais une réalité puisque les abonnés à ses offres Série Free et Veepee peuvent en profiter pleinement depuis le 13 novembre. En début de semaine, manquaient encore à l’appel les abonnés au forfait 2€, un déploiement était alors prévu “prochainement” a indiqué le compte officiel Free_1337 sur X. Une attente de courte durée puisque l’opérateur annonce aujourd’hui sur le site de son assistance que la voix sur 4G et sur WiFi sont “en cours de déploiement pour le Forfait 2€”. Pour en profiter, les abonnés au petit forfait de Free devront obligatoirement avoir activé la data dans l’espace abonné.

Il est aussi utile de préciser qu’il est nécessaire de disposer d’un smartphone compatible. Free permet de le savoir très facilement via une page dédiée. La VoLTE est activée par défaut pour la plupart des téléphones, toutefois il peut être nécessaire de l’activer soi-même. Pour la VoWiFi, Free invite à activer l’option Appels Wi-Fi directement sur votre smartphone, celle-ci est accessible depuis les réglages des “Données Cellulaires” ou directement dans les paramètres d’appel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox