Quotidien fait son grand retour ce soir sur TMC

Le talk-show avait pris une petite semaine de vacances afin d’opérer quelques ajustements. Il revient ce soir dès 20h15 sur TMC.

On vous le rapporté fin mars, le talk-show mené par Yann Barthes allait s’octroyer une petite pause d’une semaine afin de modifier sa formule et s’adapter aux circonstances exceptionnelles que traverse la France depuis plusieurs semaines. Après avoir diffusé pendant une semaine des best of de l’émission, Quotidien revient ce soir avec une nouvelle formule. Toujours tournée en plateau, l’émission dévoilera ses petits changements ce soir sur TMC.