Pas de “Quotidien” cette semaine sur TMC

La pause du talk-show devait se dérouler à la mi-avril, les circonstances obligent à avancer ces vacances afin de revenir avec une nouvelle formule.

La crise de coronavirus handicape le monde du petit écran depuis deux semaines, et “Quotidien” n’y a pas échappé. Depuis le début du confinement, les conditions de tournage se sont quelque peu compliquées. Cette pause sera donc bénéfique afin de plancher sur une formule plus adaptée à la situation. Initialement le programme devait prendre une pause entre le 13 et le 17 avril, mais la production a préféré stopper le tournage le temps de “préparer une nouvelle formule moins dégradée”. Jusqu’au retour du programme avec sa nouvelle formule, vous pourrez retrouver toute la semaine des best of de l’émission.

À noter que c’est le seul talk-show a se mettre en pause cette semaine, Cyril Hanouna sera en direct de chez lui comme il le fait depuis le début du confinement et “C à vous” avec Anne-Elisabeth Lemoine sera également présente sur France 5, mais en comité réduit.