Netflix : la série “Messiah” avec Tomer Sisley n’aura pas de saison 2

Le tournage devait se dérouler à Rome cet été, mais l’épidémie de coronavirus qui touche le monde entier oblige la production à annuler la saison 2 de “Messiah”.

L’acteur Tomer Sisley l’a annoncé sur son compte Instagram, la série qui avait fait polémique avant sa sortie en janvier 2020 sur Netflix restera donc inachevée. “La saison 2 de Messiah devait se tourner à Rome… Les temps sont dingues et nous empêchent de la tourner cet été. Elle n’existera donc malheureusement pas et nous en sommes tous extrêmement peinés”, a annoncé jeudi l’acteur et humoriste français, soulignant que la série “n’a laissé personne indifférent, moi le premier, et j’y ai pris un plaisir immense.” “Je vous promets d’autres projets au moins aussi intenses dès que nous serons sortis de cette situation mondiale dramatique”. Tomer Sisley joue le rôle d’un agent de la CIA menant l’enquête sur un homme à la tête d’un étrange mouvement spirituel semant le trouble dans le paysage géopolitique mondial. Le scénario de la série avait été jugé blasphématoire par certaines personnes et une pétition avait été lancée afin d’exiger son retrait de la plateforme.