Carlotta Films lance sa plateforme SVOD dédiée au cinéma de patrimoine

Disponible depuis ce jeudi 26 mars, le service SVOD de la société de distribution française Carlotta Films est dédié au cinéma de patrimoine.

Le service se nomme “le vidéo club Carlotta Films” et a pour volonté de rendre hommage à l’histoire du cinéma et à la richesse de son patrimoine.” Notre objectif est d’utiliser les possibilités de ce nouvel outil afin de prolonger notre travail de transmission et de redécouverte, en complément de notre actualité en salles et en vidéo. »

À l’heure actuelle, plus d’une vingtaine de films sont disponibles sur la plateforme, et la plateforme espère en compter une cinquantaine d’ici avril. Dans son communiqué Carlotta Films annonce se renouveler tous les mois et se composera “de cycles, de rétrospectives, de soirées spéciales, d’hommages et autres séances exceptionnelles”.

Riche en nouvelles restaurations, cette sélection se veut un voyage à travers un cinéma de qualité. D’où qu’il vienne : Asie, Europe, États-Unis… Et quelle que soit son époque : de VOYAGE A TOKYO à DONNIE DARKO, d’AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS à KING OF NEW YORK. Une offre éditorialisé en différentes thématiques : « Le réalisateur du mois » (pour démarrer, Milos Forman, avec ses 4 œuvres de jeunesse période tchèque) ; « Les Incontournables » ; « Déjà Culte » ; « Suppléments en accès libre ». Cette dernière catégorie permet de visionner gratuitement des suppléments, jusqu’ici réservés à nos éditions vidéo : de Gaspar Noé qui nous crie son amour pour SCHIZOPHRENIA à Étienne Daho qui professe « DEEP END, c’est moi ! », en passant par Jean Douchet et Christophe Conte évoquant ONE + ONE (SYMPATHY FOR THE DEVIL), ou encore André Téchiné et Jean-Marc Lalanne conversant à propos de RENDEZ-VOUS, ces passerelles entre le support physique et le support dématérialisé permettront d’apaiser sa curiosité, sa soif d’apprendre et de s’enrichir. D’autres rubriques thématiques seront mises en ligne très bientôt : « Découvertes et raretés », « Jeune Public », « Courts-métrages », « Film Fleuve ».

Côté tarif Carlotta Films sera proposé au tarif initial de 5€ par mois, mais pour ce mois de lancement une offre est en cours, le premier mois est proposé à 2,50€ au lieu de 5€.

Voici les programmes disponible ce mois-ci :

LES INCONTOURNABLES

VOYAGE À TOKYO de Yasujiro OZU

LE DROIT DU PLUS FORT de Rainer Werner FASSBINDER

A BRIGHTER SUMMER DAY version intégrale de Edward YANG

OTHELLO de Orson WELLES

NUITS BLANCHES de Luchino VISCONTI

TEMPS SANS PITIÉ de Joseph LOSEY

AU FEU, LES POMPIERS de Milos FORMAN

THE KING OF NEW YORK de Abel FERRARA

DEEP END de Jerzy SKOLIMOWSKI

AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS d’Ettore SCOLA



LE RÉALISATEUR DU MOIS MILOS FORMAN, SES ‹UVRES DE JEUNESSE

AU FEU, LES POMPIERS de Milos FORMAN

AUDITION de Milos FORMAN

L’AS DE PIQUE de Milos FORMAN

LES AMOURS D’UNE BLONDE de Milos FORMAN



DÉJÀ CULTES

PANIC SUR FLORIDA BEACH de Joe DANTE

SCHLOCK de John LANDIS

DONNIE DARKO (version cinéma) de Richard KELLY

SCHIZOPHRENIA de Gérald KARGL

LES FUNÉRAILLES DES ROSES de Toshio MATSUMOTO

LA TRILOGIE BASKET CASE (3 films) de Frank HENENLOTTER

A HARD DAY’S NIGHT de Richard LESTER

SYMPATHY FOR THE DEVIL de Jean-Luc GODARD