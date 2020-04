Coronavirus : fin de la Ligue des champions en août, l’UEFA pose deux hypothèses sur la table

Le report de la Ligue des champions annoncé mi-mars n’avait à ce jour pas trouver de solution pour tenter de maintenir cette année un des championnats phares du monde du football.

Il reste en théorie 17 matchs à jouer pour la LDC 2019-2020 avec une finale initialement prévue pour le 30 mai au stade olympique Atatürk à Istanbul. Depuis 3 semaines tout est en suspend et le calendrier se voit fortement bousculé et ce qui est sur les dates officielles ne seront pas respectées.

Le Parisien a réussi à se procurer le compte rendu inscrit dans le procès-verbal du dernier bureau de la Ligue de football professionnel. Dans ce dernier, deux scénarios sont exposés. Le premier est connu : les compétitions domestiques et européennes redémarrent en parallèle en juin et s’achèvent fin juillet début août. La seconde solution est inscrite telle quelle dans le compte rendu : « Bloc par bloc = démarrage des compétitions domestiques courant juin et clôture début août. UCC (UEFA club compétitions soit les Coupes d’Europe) en août. » « Il n’y a pas de date butoir », a indiqué l’UEFA au Parisien.

Si la Ligue des champions se termine en août, cela entrainerait un décalage dans le calendrier des championnats de la saison prochaine. De ce fait, le mercato prévu en temps normal de début juin à début septembre pourrait se faire de début septembre à fin novembre.