Amazon propose gratuitement à tous ses clients une sélection de séries et de films pour la famille

Depuis la fermeture des établissements scolaires et l’annonce du confinement de nombreuses actions sont mises en place pour accompagner les plus petits et les plus grands.

Amazon propose gratuitement depuis plusieurs jours une sélection de contenus pour la jeunesse. Directement accessible depuis Amazon Prime, l’accès à cette offre ne requiert pas d’abonnement Prime. Les séries, films et dessins animés sont tout simplement accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ICI.

Côté contenus vous retrouverez des séries pour les plus petits. Avec 9 séries signées Amazon Original.

Des séries à destinations des 6-11 ans toutes estampillées Amazon Original également.

Pour finir vous pourrez retrouver une sélection de programmes favoris des enfants avec la série dérivé du dessin animé “Dragons” ainsi que l’ami des tout petits “Tchoupi”