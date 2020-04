La Toile, la seule plateforme VOD en partenariat avec les cinémas regroupant plus de 400 films sortis récemment en salles

Durant ce confinement l’offre VOD est très prisée par la population. La plateforme VOD La Toile contient plus de 400 films sortis en salle récemment.

Selon une étude, aller au cinéma sera la deuxième priorité des Français après le confinement. Alors que les salles de cinéma sont fermées depuis bientôt 1 mois, La Toile permet de garder un lien étroit avec nos chères salles de cinéma. En accord avec les exploitants de salles, La Toile permet à ces derniers de proposer en VOD leurs films sortis en salle depuis plus de quatre mois.

La Toile à signer des accords avec 17 distributeurs et plus de 120 cinémas français représentant un catalogue de plus de 400 films. Tous les mois une dizaine d’oeuvres s’ajoute au catalogue, reparti par thématique. Le principe est simple vous avez la possibilité de louer un film pendant 48h pour une somme variant entre 1,99€ et 5,99 €.

La toile propose également le “Pass Films”, coûtant 20€, il permet de louer 6 fois un film de votre choix pendant 1 an.