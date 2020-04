Arte gâte les cinéphiles avec une sélection des grands classiques du cinéma à voir et à revoir

Arte a annoncé ce mardi qu’il mettait en ligne une sélection de films classique sur sa plateforme en ligne arte.tv. Voyagé à travers le temps avec des films du cinéma muet du début du 20e siècle jusqu’aux films européens des années 2010.

Il y en aura pour tous les goûts, des longs métrages comme L’Indomptée de Caroline Deruas (2016), avec Clotilde Hesme et Tchéky Karyo, filmé dans la villa Médicis, sera disponible jusqu’au 30 avril ou bien le deuxième long métrage de la réalisatrice française Mia Hansen-Løve Le Père de mes enfants (2009) sera proposé jusqu’au 31 mai. Pour ceux qui aime le frisson trois thrillers mythiques d’Alfred Hitchcock : L’Homme qui en savait trop (1934), Sabotage (1936) et Jeune et innocent (1937) sont disponible jusque fin mai.

Fraichement diffusé sur son antenne, Habemus papam (2011) sera disponible jusqu’au 19 avril sur arte.tv pour ceux qui l’auraient manqué. Pendant toute cette période, des chefs-d’œuvre du cinéma muet seront également à la disposition des passionnés du cinéma, comme Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene (1919) ou Le Fantôme de l’Opéra de Rupert Julian (1925), avec Lon Chaney dans le rôle principal. Et pour ceux qui en veulent plus, vous pourrez retrouver des portraits consacrés à certains monuments du cinéma comme Jean-Pierre Melville, Simone Signoret, Stanley Kubrick ou encore Louis de Funès.