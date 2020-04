Les chaînes de télévision remercient les marques pour le maintien de leur campagne publicitaire durant la crise du Covid-19

Depuis ce mardi 7 avril, les chaînes membres du Syndicat national de la publicité télévisée précéderont les spots publicitaires d’un message de remerciement.

À l’annonce de la fermeture des commerces non indispensable à la vie du pays et du confinement de la population, les chaînes de télévision ont vu les annonceurs prendre la fuite en annulant ou en reportant les campagnes publicitaires prévues.

Mais certains ont décidé de rester présents. Pour cela, le SNPTV avec l’AACC et l’Union des marques tiennent à remercier les marques qui continuent de diffuser leur campagne publicitaire sur les chaînes membre du SNPTV. Au travers d’un communiqué, il est précisé que “ce message vise à rappeler l’importance de la présence à la télévision – et dans les médias en général – de la publicité, pour qu’information et divertissements restent accessibles à tous et que les médias puissent travailler à maintenir le lien national, non seulement pendant le confinement, mais aussi bien au-delà.”

Désolé, vous ne pouvez pas lire cette vidéo.