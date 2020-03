Eurovision : Tom Leeb devra changer de chanson s’il participe à l’édition 2021

Tom Leeb pourra à nouveau représenter la France l’an prochain pour le concours de l’Eurovision, mais devra changer de chanson.

Le concours qui devait se tenir le 16 mai prochain à Rotterdam aux Pays-Bas s’est vu annuler la semaine dernière en raison de l’épidémie de coronavirus. On ne savait pas pour le moment si le concurrent choisit pas France Télévision, allait concourir l’année prochaine. L’Union européenne de Radio-télévision a précisé que les pays seront libres de nominer à nouveau le même artiste, mais le morceau choisi devra être différent de celui choisi en 2020.

Un point positif pour Tom Leeb, qui depuis l’officialisation du titre “The Best in Me” une polémique s”est créée autour du refrain de la chanson chantée en anglais. Franck Riester avait déploré la présence d’anglais dans le texte et appelée à privilégier le français. Au vu des remarques, Tom Leeb avait dévoilé le 12 mars une nouvelle version de son titre, rebaptisé “Mon alliée”. France Télévisions devra donc choisir entre continuer l’aventure avec le chanteur ou repartir de zéro et sélectionner un nouvel artiste.