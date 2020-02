Eurovision 2020 : Franck Riester déplore les choix de France Télévisions

Franck Riester colle un carton rouge à “The Best In Me” le titre interprété par Tom Leeb qui représentera la France lors de l’Eurovision.

Durant la matinale de Franceinfo ce vendredi, Franck Riester a débattu avec Marc Fauvelle et Renaud Dély au sujet de la chanson sélectionnée par la France Télévisions pour représenter la France lors du prochain concours de l’Eurovision. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre de la chanson choisie « The Best In Me » interprété par Tom Leeb n’a pas conquis le cœur du ministre. Le refrain chanté en anglais lui casse même un peu les oreilles. “Si vous le soutenez en disant que ça vous casse les oreilles… On a connu des soutiens plus enthousiastes !”, s’est amusé Marc Fauvelle.

Le ministre de la Culture pense que sur un concours comme celui-ci il faut s’assurer que la langue chantée soit le français quitte à perdre en finale. Et convient qu’il faut porter fier et haut la langue française lors d’un concours entre nations.

Franck Rister met en cause le service public qui a choisi la chanson avant l’artiste Tom Leeb sélectionné pour interpréter le titre lors du concours. Il a également ajouté qu’il travaille actuellement avec ses équipes pour voir de quelle façon ils pourront obliger France Télévision à choisir des chanteurs qui chantent en français.