France Télévision signe un accord lui permettant la diffusion de films sur sa plateforme SVOD France.tv

Un accord entre France Télévisions, L’ARP et le BLOC vient d’être signé sur “l’exposition du cinéma dans les offres de France Télévisions”.

France Télévisions vient de signer un accord avec deux principales organisations françaises du cinéma. L’ARP (Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs) et le BLOC (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma).

Cet accord va permettre au groupe audiovisuel public de diffuser des films de cinéma sur sa plateforme numérique France.tv ce qui représente la grosse nouveauté que va apporter cette entente.

L’accord est conclu pour jusqu’en 2022 et comprends la diffusion d’au moins 250 films de cinéma par an sur ses antennes hertziennes et d’au moins 50 films en non-linéaire, dans le contexte ou France 4 et France Ô cesseront d’émettre en 2020.

France Télévisions aura également la possibilité de proposer pendant 7 jours en replay les films de cinéma qu’elle a préfinancé.

France Télévisions s’engage à investir “au moins 60 millions d’euros par an dans les œuvres de cinéma européennes et d’expression originale française et également de poursuivre la politique de soutien au cinéma dans toute sa diversité, aussi bien pour les achats que les préachats “.