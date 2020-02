Freebox Delta et Révolution : Warner TV dévoile son nouvel habillage haut en couleur

Warner TV inclus dans le forfait Freebox Révolution avec Tv by Canal Panorama et la Freebox Delta sur le canal 82, s’offre les services d’une agence de brand design pour proposer un nouvel habillage qui en met plein la vue.

Lancée fin novembre 2017, la chaîne Warner TV était dotée jusqu’à maintenant d’une identité graphique majoritairement sombre. La tendance a désormais changé, la chaîne détenue par Warner Bros. Television, s’est offert les services de l’agence de brand design 17mars. Et on peut dire que la couleur et au rendez-vous. L’identité graphique tourne autour du motion design « art de donner vie au graphisme » 17mars fort de sa renommée, a travaillé avec France Télévisions, Canal +, M6 ou bien encore TF1.

Univers Freebox vous propose de découvrir la vidéo de présentation des différents idents ainsi que la vidéo qui vous montre comment a été élaboré ce nouvel habillage

Vidéo du nouvel habillage

Le Making-of