Disney+ : le groupe Canal+ crée l’événement et diffusera l’épisode 1 de The Mandalorian en clair sur Canal+, C8 et Cstar

Canal+ et Disney+ font les choses en grand pour le lancement de la plateforme qui aura lieu le 24 mars prochain. Pour ceux qui sont encore sceptiques concernant le lancement de la plateforme SVOD, Canal+ et Disney+ proposeront en clair l’épisode 1 de la saison 1 de “The Mandalorian” la série originale Star Wars de la nouvelle plateforme SVOD qui se lancera officiellement le 24 mars en France.



Canal+ vient de confirmer que l’épisode 1 sera donc diffusé le 24 mars dès 20 h 20 en clair sur Canal+ et Canal+ family puis à 21 h 20 sur C8 et pour terminer Cstar proposera l’épisode à 22 h 40 sur son antenne. Cet événement permettra à Canal+ et Disney+ de créer le buzz autour du lancement de la plateforme de Disney et tenter d’attirer les plus réticents. Pour rappel Disney+ sera proposé au tarif de 6.99 € sur Internet et sera inclus dans certaines offres Canal+. Tout Disney+ avec CANAL+ dès le 24 mars… Que demander de + ? L’épisode 1 de #TheMandalorian, la série phénomène, en clair ! Rdv le mardi 24 mars à 20H20 en clair sur CANAL+ pour découvrir les aventures d’un chasseur de primes aux confins de la galaxie… CANAL+ (@canalplus) March 3, 2020