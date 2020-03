Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un boost de la data pour les abonnés au forfait 2€, les chaînes Canal+ en clair sur les Freebox, mises à jour etc…

Free continue sans relâche de lancer ses offres fibre sur les différents réseaux d’initiative publique dans l’hexagone. Après la Mayenne la semaine dernière, c’est au tour de 7 départements dans le Grand Est. Les foyers desservis par le réseau Losange sont désormais éligibles dans les départements des Ardennes, de la Marne, Meurthe et Moselle, Aube, Meuse, Vosges et de la Haute-Marne. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : un nouveau mode de lecture utile pour MyCanal est disponible sur navigateur. Plus d’infos…

Une nouvelle version de l’app de Canal+ a également été déployée sur Android. Les utilisateurs peuvent désormais limiter la qualité vidéo en 720p et l’audio en AAC. Plus d’infos…

Disponible gratuitement quelque temps encore pour les abonnés Free, l’application Youbox se met à jour. Au menu, de nouvelles catégories et des titres dorénavant organisés par média (Livres, Audio, BD et Presse). Mais aussi l’amélioration de la recherche et des filtres. Plus d’infos…