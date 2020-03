Abonnés Freebox avec TV by Canal: un nouveau mode de lecture pour MyCanal est disponible sur navigateur

Canal vient d’annoncer que la version navigateur de MyCanal était désormais compatible avec la fonction” Media Session” de Google Chrome.

Une nouvelle fonctionnalité assez pratique pour les abonnés Freebox Révolution et Delta aimant regarder les programmes de MyCanal sur navigateur. Le mode “Media Session” permet en effet d’accéder à plusieurs options de lectures rapidement et ce même si vous n’avez pas le lecteur sous les yeux.

Un nouveau mode pour une navigation plus rapide

La fonctionnalité est dès à présent disponible sur Chrome, lorsque vous vous connectez sur mycanal.fr . Une fois votre programme live ou conenu à la demande lancé, une petite icône apparaîtra dans votre barre de tâche du navigateur, ressemblant à ceci.

Elle permet, même lorsque vous ne faites qu’écouter le programme d’une oreille distraite d’accéder rapidement aux fonctionnalités suivantes :

Play / Pause

Avance / retour

Retour au début / Episode suivant

Ainsi, même si vous êtes sur une autre fenêtre (ou si vous avez de multiples onglets d’ouverts), vous pourrez passer au programme suivant ou l’arrêter rapidement sans chercher l’onglet concerné. La petite bulle permettant ces manipulations se présente ainsi (avec une couleur dépendant du programme).

Aucune manipulation à réaliser pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il suffit d’utiliser Chrome.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K