Coronavirus : Free Mobile annonce offrir “20 fois plus de data” à ses abonnés au forfait à 2€

Les abonnés au forfait à 2€ de Free Mobile voient leur enveloppe de data passer de 50 Mo à 1 Go jusque fin avril.

« Les 5 millions d’abonnés de Free Mobile à 0€ et 2€ bénéficient dès aujourd’hui de 1 Go de données en 4G au lieu des 50 Mo mensuels habituels, soit 20 fois plus, et ce jusqu’à fin avril », annonce Free ce vendredi, au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron sur le Coronavirus et l’annonce de la fermeture dès lundi, des écoles, collèges, lycées et universités sur tout le territoire.

Ce geste de l’opérateur s’applique à l’ensemble de ses abonnés à son petit forfait et « notamment aux collégiens, lycéens et étudiants fortement représentés parmi nos abonnés 0€ et 2€ », précise t-il.

Les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.

Par ailleurs, l’opérateur indique que ses équipes restent, lors de cette pandémie, « entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l’accès internet à ses 20 millions d’abonnés en France. »