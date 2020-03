Free célèbre un anniversaire en vous offrant un concert en VOD

En mars, @mezzo_tv célèbre le 250ème 🎂🥳 de Beethoven, à cette occasion la chaîne et FREE vous offrent la VOD du concert “Khatia Buniatishvili, Zubin Mehta jouent Beethoven”. Rdv sur L’AKTU Free : Fbx Revolution, menu “Télévision” & Fbx Delta, One et Mini 4K via “Aktu Free”. pic.twitter.com/RJoEtI754w

Free (@free) March 9, 2020