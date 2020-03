Auchan Telecom: nouvelle série limitée avec un forfait 50 Go à 4,99€ par mois

Le MVNO Auchan Telecom propose un tarif promotionnel de 4,99€ par mois pour un forfait à 50 Go.

L’offre prendra fin le 12 mars 2020 et propose ainsi un forfait à 4,99€ par mois pendant les six premiers mois, sans engagement. Une fois la période de promotion terminée, l’offre repasse à 16.99€/mois. Comptez également les 10€ supplémentaires lors de la commande pour la carte SIM.

Le forfait propose une enveloppe data de 50 Go, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. A noter que pour les voyageurs, l’offre contient également une enveloppe de 5Go utilisable en Europe ou dans les DOM, où vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités.