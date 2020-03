Abonnés Freebox avec TV by Canal: déploiement d’une nouvelle version de MyCanal sur Android avec de nouvelles options

MyCanal déploie une nouvelle mise à jour sur Android pour ses utilisateurs ayant des problèmes de compatibilité sur leur équipement.

Le déploiement de cette mise à jour est progressif et d’après l’assistance Canal, elle sera déployée à 100% vers le milieu de cette semaine. Les utilisateurs pourront ainsi :

limiter la qualité vidéo en 720p

limiter l’audio en AAC

A noter également pour les utilisateurs sur l’OS de Google, on sait également que de nouvelles chaînes arriveront prochainement en 1080p sur MyCanal, tant sur mobile que sur Android TV.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K

Merci à @anaelgr