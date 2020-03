Abonnés Freebox Révolution et Delta: de nouvelles chaînes en 1080p arrivent sur MyCanal sur Android

En début d’année, Canal+ a enfin intégré le 1080p sur son application MyCanal sur Android. Depuis, le groupe intègre au compte-gouttes de nouvelles chaînes compatibles.

Sur le site de l’assistance Canal, le groupe a révélé la liste des chaînes qui seraient disponibles sur MyCanal en 1080p à partir de la semaine prochaine. Le groupe n’a pas précisé la date précise, indiquant simplement que le “déploiement du 1080p sur Android et Android TV se poursuivra la semaine prochaine avec les chaînes :

Canal+ Séries

France 4

France 5

France Ô

TF1 Séries Films

RMC Sport 1 (sur Android TV)

MyCanal et le 1080p sur Android

Pour rappel, la filiale du groupe Vivendi avait expliqué les raisons derrière la lenteur de l’arrivée du 1080p sur l’OS de Google. Il s’agit essentiellement de procédures durant lesquelles MyCanal doit assurer aux ayants-droits que la diffusion de leurs programme est bien sécurisée.

Pour accéder au 1080p sur un appareil Android, quelques conditions sont requises :

Avoir la version myCANAL 4.4.4

Avoir un débit supérieur à 5 Mb/s

Être sur une chaîne LIVE diffusant en 1080p

Avoir un équipement compatible Widevine Level 1 et de résolution 1920×1080 ou supérieure

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K

Merci à @anaelgr