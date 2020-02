MyCanal : attendu depuis des lustres, le 1080p débarque enfin sur Android

Youpi, ou plutôt ce n’est pas trop tôt ! Bonne nouvelle pour les utilisateurs de myCanal sur Android et Android TV : le déploiement du 1080p (Full HD) a débuté. Quatre chaînes sont pour le moment concernées.

La dernière version de l’app sur Android renfermait bien des secrets. Selon l’assistance Canal, plusieurs chaînes en live sont diffusées depuis hier en 1080p sur la plateforme, à savoir National Geo, Eurosport, Ocs City (diffuse en 5.1) et Cstar. Ces dernières sont également accessible en DASH, (format de diffusion sur internet utilisant des débits adaptatifs).

Il s’agit visiblement de la grande fonctionnalité annoncée ou presque lors de la dernière mise à jour 4.4.3 de l’application sur Android. “Oui, vous savez de quoi on parle. On est aussi impatient que vous. Et même si vous ne le voyez pas encore, l’app empile les briques pour être prête le jour J”, avaient alors humorisé les développeurs sans toutefois lâcher le morceau. Le 1080p sera déployé progressivement sur les chaînes LIVE éligibles et prochainement sur “A la Demande”. Les travaux sont en cours.

Quelles sont les conditions techniques pour accéder au 1080p ?

Avoir la version myCANAL 4.4.3

Avoir un débit supérieur à 5 Mb/s

Être sur une chaîne LIVE diffusant en 1080p

Avoir un équipement compatible Widevine Level 1 et de résolution 1920×1080 ou supérieure

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test)

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K