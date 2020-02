Cdiscount Mobile propose un forfait 60 Go en série limitée

Cdiscount Mobile revient avec un forfait mobile Immanquable. Proposé à 8,99 euros par mois et en série limitée, celui-ci comprend 60 Go de data.

Jusqu’au 13 février 2020, Cdiscount Mobile propose un forfait en série limitée à 8,99 euros par mois au lieu de 16,99 euros par mois. Le tarif promotionnel est valable les 12 premiers mois.

Sans engagement, le forfait Immanquable de Cdiscount Mobile prévoit les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe data de 60 Go utilisables en 3G ou 4G (selon la couverture). D’ailleurs, le débit est réduit au-delà des 60 Go. Mais il est aussi utilisable depuis le reste de l’Union européenne et les DOM, avec une enveloppe data dédiée de 3 Go.

Notez enfin que Cdiscount Mobile utilise les réseaux Bouygues Telecom, Orange et SFR et qu’il faudra payer à la commande pour l’achat de la carte SIM triple découpe.