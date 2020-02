Orange est l’opérateur qui satisfait le plus ses abonnés, Free est juste derrière et SFR est bon dernier

L’ARCEP a fait réalise un sondage représentatif par Médiamétrie pour connaitre la satisfaction des français vis à vis de leur opérateur mobile et opérateur box. Il a ainsi été posé la question : « De manière générale, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction de votre opérateur mobile / fournisseur d’accès à internet ? » auprès de 4794 personnes. L’ARCEP précise que les résultats sont redressés et représentatifs de l’ensemble de la population de 18 ans et plus disposant d’un accès à Internet fixe ou équipés d’un téléphone mobile.

Il ressort de cette étude que c’est Orange qui affiche la meilleure satisfaction sur les box mais aussi sur les mobile, avec respectivement des notes de 7,7/10 et 8/10. Juste derrière, on retrouve Free, avec 7,6/10 pour la satisfaction box et 7,9/10 sur le mobile. Le dernier du trio de tête est Bouygues Télécom avec 7,5/10 pour les box et 7,8/10 pour le mobile. Si c’est 3 opérateurs sont dans un mouchoir de poche, SFR est, quant à lui, bon dernier avec 7/10 pour la satisfaction box et 7,4/10 pour la satisfaction mobile.

L’ARCEP indique que ces notes traduisent une satisfaction plus élevée qu’en 2018 des utilisateurs finals vis-à-vis tant de leur fournisseur d’accès à internet (FAI) que de leur opérateur mobile. A noter également que le classement des opérateurs n’a pas changé d’une année sur l’autre tant pour les FAI que pour les opérateurs mobiles.