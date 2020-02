Coronavirus : Apple pourrait voir sa production d’iPhone impactée

Apple pourrait être impacté par l’épidémie de coronavirus en Chine. Ses capacités de production pourraient diminuer, alors que les rumeurs évoquent la présentation prochaine du successeur de l’iPhone SE.

Une épidémie de coronavirus a été rapportée en Chine, ce qui s’est traduit par quelques décès et a amené à la fermeture temporaire de nombreuses usines locales. Or, on le sait, les géants de la tech, notamment les fabricants de smartphones, font beaucoup appel à la main d’oeuvre chinoise pour leur production. L’Empire du Milieu est ainsi à l’origine de 70 % de la production mondiale de smartphones.

Apple fait partie de ces géants dépendants de la Chine et pourrait ainsi rencontrer des problèmes de production. Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a d’ailleurs confirmé les possibles perturbations de la production du fait de la situation sanitaire en Chine et indiqué la possibilité de changer rapidement de fournisseurs. L’un des fournisseurs de la firme à la pomme, Foxconn, ne compte justement pas rouvrir ses chaînes de production en Chine avant la mi-février. Dans le cas où la mise en pause se prolongeait, cela serait dérangeant, sachant que le sous-traitant fabrique des iPhone. Encore plus problématique si la firme californienne lançait effectivement le successeur de l’iPhone SE régulièrement évoqué par les rumeurs, qui s’accordent sur un lancement de la production en février et une présentation en mars

Source : Europe 1