Apple : un lancement en mars pour le smartphone iPhone SE 2 ou iPhone 9

Les choses se précisent pour le successeur tant attendu de l’iPhone SE.

La préparation d’un successeur de l’iPhone SE est régulièrement évoquée et gagne en consistance ces temps-ci. D’après Bloomberg, qui cite des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement, sa production devrait démarrer en février et son annonce intervenir en mars. Apple en confierait la production à Foxconn, Pegatron Corp et Winstron Corp.

Plutôt qu’iPhone SE 2, ce smartphone pourrait répondre au nom d’iPhone 9 et reprendre le design de l’iPhone 8. Il en conserverait aussi le format 4,7 pouces et le lecteur d’empreintes Touc HD. Celui-ci profiterait par ailleurs de la puce A13 Bonic qui anime les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max de fin 2019. De quoi proposer un modèle plus abordable, tout en offrant de bonnes performances.

Source : Bloomberg