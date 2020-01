Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Avec Free, internet sort de votre prise électrique, Bouygues choisit le petit format etc…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

22 janvier 2008 : Free lance le Freeplug

Free a lancé il y a maintenant 12 ans une nouvelle technologie pour sa Freebox HD et qui est désormais bien connue des Freenautes : le Freeplug. C’est un boîtier de technologie CPL, c’est-à-dire de Courant Porteur de Ligne, permettant d’utiliser le courant électrique comme transmetteur sécurisé des données internet. Une grande avancée dans la connexion des appareils entre eux. Pour en savoir plus, Univers Freebox a réalisé un petit dico expliquant plus en détail cette technologie.

Les premiers Freeplugs disponibles sur la Freebox HD

19 janvier 2015 : Bouygues lance sa Bbox Mini, en double play

Cinq ans auparavant, Bouygues a lancé sa Bbox Mini. D’abord réservée aux abonnés Bouygues, elle a ensuite été commercialisée au grand public. Cette offre proposait du double play, et était commercialisée dans les forfaits à 19,99 €. Il fallait compter 6€/mois de plus pour disposer des appels illimités vers les mobiles français, 8 € de plus pour la zone étendue. En zone non-dégroupées, elle était proposée à 37,99 € par mois.

Un simple modem pour les abonnés, proposant donc une innovation par sa taille réduite

21 Janvier 2005 : Free lance le Ring Back Tone sur sa Freebox

C’est une première en France, Free fait équipe avec une maison de disques : Universal Music pour proposer une fonctionnalité exclusive , le Ring Back Tone. Cette fonctionnalité servira à personnaliser votre la tonalité d’attente avant que votre correspondant décroche. Ainsi, au lieu des sempiternels “bips”, votre ami pourra entendre une musique ou une blague. Le partenariat avec Universal Music France permet un catalogue étendu de répondeurs possibles (environ 5000 à la sortie) qui ont été mis à disposition sur le site de Free dès le 1er janvier 2005.

On ne pouvait pas y couper, Univers Freebox vous propose un petit interlude musical !

19 janvier 2007 : Bouygues Telecom lance son forfait illimité vers les fixes

En 2007 Bouygues Telecom lançait son offre mobile Exprima, un forfait mobile qui permettait les appels illimités 24h/24 et 7j/7 vers les fixes de France métropolitaine. Cela fait suite à son forfait Neo qui lui permettait les appels illimités vers mobiles et fixes en semaine à partir de 20h. Une nouvelle gamme de forfaits donc, avec des variantes selon la durée d’appel autorisée.

23 janvier 1995 : lancement de RTL 9

RTL TV change encore une fois de nom, la chaîne qui célébrait à l’époque ses 40 ans d’existence a été renommée RTL 9. La raison officielle était un rajeunissement de la chaîne, justifiée également par le slogan “RTL9, c’est neuf !“, mais il fallait également séparer cette chaîne des autres antennes du groupe. La chaîne généraliste Luxembourgeoise avait été lancée en 1955 sous le nom de Télé-Luxembourg. Anecdote sympathique : en Lorraine et pendant longtemps cette chaîne a été la première en terme d’audience, devant TF1.

On a retrouvé pour vous les premières images du lancement de la chaîne sous un nouveau nom