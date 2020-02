Mise à jour du Play Store de la Freebox mini 4K : découvrez la nouvelle interface

La boutique d’applications Play Store sur l’interface de la Freebox mini 4K évolue. Découvrez, en images, l’avant et l’après.

La Freebox mini 4K profite d’une évolution au niveau de sa partie logicielle. La mise à jour concerne plus précisément la boutique Play Store intégrée qui permet d’installer des applications ou jeux. Le changement est visuel avec une réorganisation des éléments de l’interface et un aspect plus moderne.

La page d’accueil

Comme on peut le voir ci-dessous, le menu principal est passé de la partie gauche à la partie supérieure :

Ce menu conserve d’ailleurs les mêmes sections Applications, Jeux, Mes applications, Recherche et Paramètres.

La section Paramètres

En parlant de la section paramètres, elle aussi a été réorganisée pour gagner en visibilité sur les fonctions disponibles :

Les fiches de téléchargement

Enfin, le changement se note aussi au niveau des fiches de téléchargement avec la réduction du nombre de boutons. Pour accéder à la description complète de l’application ou jeu, il suffit de sélectionner le résumé en début de fiche.

Certains noterons enfin que les informations sur la version, la date de la dernière mise à jour et le poids du téléchargement ne se trouvent plus reléguées en bas de la description. Elles ont pris en place tout en haut à droite.

VERDICT

Si les changements apportés par ce nouveau Play Store sont visuels, ils sont bienvenus avec une interface qui commençait à être vieillotte. On apprécie aussi la plus grande visibilité au niveau de la section paramètres.