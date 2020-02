Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Alice fait des merveilles dans les télécoms, une deuxième version pour la Freebox etc…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

3 Février 2011 : Alice présente une offre internet fixe à moins de 10€ par mois

Appartenant à Iliad, l’opérateur Alice ADSL proposait depuis 2003 des box internet, mais en 2011 il est passé à la vitesse supérieure. L’opérateur a en effet lancé il y a maintenant 9 ans une offre comprenant la téléphone fixe et internet pour 9.99€ par mois avec AliceBox Initial. Les bouquets télévisés eux venaient en option pour ceux qui le souhaitaient avec 60 chaînes pour 1.99€/mois.

Et comme à chaque fois qu’on parle d’Alice ici, on ne résiste pas à l’envie de vous passer la pub culte.

Premier février 2003 : Free lance sa Freebox V2

La Freebox première du nom a eu droit à sa première mise à jour matérielle après une sortie en 2002. Pas vraiment de changement de design, la V2 est surtout une version améliorée de la première box de Free, avec une nouvelle alimentation et de nouveaux composants pour la VoIP. Il faudra attendre un an pour une nouvelle version de la Freebox.

Chez Univers Freebox, on a encore le modèle !

Premier Février 2013 : L’abonnement Freebox TV soumis à un abonnement

Depuis le lancement de sa première offre en triple play, Free avait toujours considéré le bouquet Freebox TV comme partie intégrante de ses offres. C’est en février 2013 que l’opérateur de Xavier Niel a décidé d’en faire un service soumis à un abonnement à 1.99€, toujours inclus dans l’offre Freebox cependant. C’est notamment pour cela que vous pouvez vous désabonner du bouquet encore aujourd’hui, depuis votre espace abonné.

02 février 1990 : TF1 inaugure son nouveau logo

Un petit changement qui marquera l’identité de TF1. La première a adopté en février 1990 son nouveau logo bleu blanc rouge, qui s’il a changé depuis, fait toujours partie de l’identité visuelle de la chaîne. Et le changement est quand même très notable.

(à gauche l’ancien, à droite le nouveau)

La différence est importante, si grande qu’elle a fait l’objet d’une annonce toute spéciale le jour même, avec une inauguration pour le journal de 20h et un teasing avant.

Un Jean-Pierre Pernault tout fringuant présentait fièrement ce nouveau logo bleu blanc rouge durant son journal de 13h

04 Février 2004 : Facebook est lancé

C’est le mastodonte de la dernière décennie, le premier réseau social à exploser ainsi tous les records : Facebook a été lancé il y’a maintenant 16 ans par Mark Zuckerbeg depuis sa chambre de l’université de Harvard. Bien loin du mastodonte qu’il est aujourd’hui, à l’époque le site était en effet pensé comme un réseau dédié à l’élite de l’université.

Pour nos lecteurs cinéphiles, “The Social Network”, un film de David Fincher relate la création de Facebook et en voici la bande- annonce.