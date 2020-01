myCanal lance une nouvelle mise à jour avec “la fonctionnalité que vous attendiez tous”… enfin presque

Les développeurs de myCanal ne manquent pas d’humour

Canal vient de commencer le déploiement d’une nouvelle version de myCanal pour Android estampillée 4.4.3. Les développeurs accompagne cette mise à jour d’un message qui donne très envie en indiquant que cette mise à jour contient “la fonctionnalité que vous attendiez tous”. Mais il font bien faire attention à la petite astérisque qui douche un peu nos espoirs mais qui a le mérite d’être très drôle, comme vous pouvez le lire sur la capture ci-dessous. Cette mise à jour ne contient donc visiblement que des corrections/optimisations, mais laisse tout de même entendre qu’une grosse fonctionnalité est en approche.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test)

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K

Merci à Dylan 😉