Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 120

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Vendredi soir frustrant pour un abonné Freebox qui n’a pas de joker pour regarder son film… mais ne perd pas son sens de l’humour !

Je voulais regarder Batman Begins.

Je me retrouve avec Freebox Begins.

Ça a l’air long, je vous ferai un résumé. pic.twitter.com/xgEp84a5tG Lady Oscar (@Milady_Oscar) March 6, 2020

Mieux vaut être seul que mal accompagné !

@Freebox @free une vie sentimentale bien compliqué pic.twitter.com/fuA5cYYWKa 🦄SuperMegaLicorne🦄 (@Karim_Coffeee) March 5, 2020 Un sketch de l’émission acide et sarcastique “Groland” sur le Coronavirus a suscité l’émoi en Italie, le président de Canal+ s’est fendu d’une excuse auprès de l’ambassade d’Italie à Paris. Le président de Canal+ @maxsaada obligé de s’excuser auprès de l’ambassadrice d’Italie à Paris après la diffusion par l’émission satirique Groland d’un sketch sur la “pizza Corona”, jugé “inacceptable” par @luigidimaio pic.twitter.com/UIwct0Hwu7 Tristan Brossat (@TristanBrossat) March 3, 2020

Bon courage ! Encore une heure pour 6 Mo !

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?