Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 2 chaînes spéciales débarquent sur les Freebox, encore une vente privée mobile, mises à jour etc

Free a déployé une nouvelle mise à jour du Player Free-Devialet de la Freebox Delta. Celle-ci est estampillée 1.0.12, mais l’opérateur n’a pas communiqué sur les apports de cette nouvelle version. Plus d’infos…

Afin d’informer les abonnés de l’arrivée de la fibre à leur domicile, Free a lancé une carte interactive. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne pour adultes a été lancée sur Freebox TV. Et c’est une marque bien connue des internautes puisque son nom est Pornhub TV. Il s’agit de la version linéaire du célèbre site porno (canal 388). Free est le premier opérateur en France à proposer cette chaîne, au prix de 7,49€/mois. Plus d’infos…

Autre bonne nouvelle, Une chaîne tech a également débarqué sur Freebox, t disponible gratuitement : 01 TV (canal 231), propriété de SFR. On y retrouve, un large choix de vidéos dédiées aux nouvelles technologies, allant de programmes courts aux shows de 52 minutes de décryptage de l’actualité. Plus d’infos…

Dans le même temps, le bouquet africain s’enrichit d’une nouvelle chaîne francophone. Plus d’infos…

Free a lancé ses offres fibre dans deux nouveaux réseaux d’initiative publique dans la Mayenne. Sur le RIP Mayenne Fibre, l’opérateur propose aujourd’hui la Fibre à plus de de 450 logements et en rendra éligibles 12 000 logements sur la totalité des communes déployées par Mayenne Fibre en avril . Sur le RIP Laval THD, Free confirme l’ouverture commerciale fin avril de son offre Fibre sur les 19 communes du RIP soit les 21 000 logements. Plus d’infos…