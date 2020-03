Freebox TV : Le bouquet africain s’enrichit d’une nouvelle chaîne francophone

La société Thema, filiale du Groupe Canal+, annonce que la chaîne Novelas TV est désormais incluse dans “Le bouquet africain premium”

Une nouvelle chaînes a été ajoutée sans surcoût dans Le bouquet africain disponible sur Freebox TV. Il s’agit de Novelas TV, une chaîne en langue française que Canal+ distribue déjà dans ses bouquets dans les DOM et en Afrique mais également en France, en particulier pour les abonnés qui disposent de TV by Canal . Cette chaînes propose quatre telenovelas par jour, des séries inédites et des soap-opéras sud-américains.

Ce bouquet francophone propose désormais 25 chaînes pour un tarif identique

Avec l’ajout de Novelas TV, La pack africain premium intègre désormais 25 chaînes et 2 services de replay. Le tarif, lui, ne bouge pas et reste donc à 11,99€/mois. Pour s’y abonner, il suffit de se rendre sur une des chaînes ci-dessous depuis la zapliste de Freebox TV, de cliquer sur OK puis d’indiquer son code d’achat.