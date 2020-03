Sosh lance un nouveau forfait 50 Go à 14,99€ à vie, une première pour la marque d’Orange

Sosh canarde un nouveau forfait en série limitée avec un prix qui ne bouge pas après un an.

Envie de passer chez Sosh et de profiter du réseau de l’opérateur historique ? C’est peut-être le bon moment. Habitué aux promotions avec augmentation du prix après un an, la marque d’Orange veut se démarquer avec un nouveau forfait inédit, une première pour elle qui emboîte ainsi le pas à Red by SFR et la gamme B&YOU.

Dans le détail, cette offre disponible jusqu’au 30 mars comprend 50 Go de data en France métropolitaine, 8 Go en roaming et bien entendu les appels, SMS et MMS illimités dans l’hexagone et depuis l’Europe. Le tout à 14,99€/mois sans engagement, ni condition de durée.

A contrario de son forfait 50 Go à 24,99€/mois parfois proposé à 9,99€ pendant un an dans le cadre d’une promotion, cette nouvelle offre ne comprend pas les SMS illimités vers l’Europe, Suisse, Andorre et DOM, ni les appels illimités vers USA+ Canada et les fixes d’Europe. Son enveloppe de data en roaming est également plus limitée.