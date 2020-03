Abonnés Freebox Delta et Révolution: MyCanal se met à jour sur iOS en préparant l’arrivée de Disney+

La version iOS de l’application MyCanal a été mise à jour aujourd’hui, elle prépare entre autres l’arrivée de Disney+.

C’est le branle-bas de combat pour Canal+ concernant l’arrivée du service de SVOD dans ses offres le 24 mars prochain. L’application iOS du servie a été mise à jour dans sa version 4.3.0 avec également une nouveauté pour les fans de football. En effet, en plus de préparer l’intégration de Disney+ sur son appli, Canal annonce “ retrouvez désormais les notes « Mon Petit Gazon », en live, sur myCANAL. RDV dans l’onglet Composition du Mode Expert afin de voir si vos joueurs ont performé et marqué le week-end Ligue 1 Conforama.”.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.